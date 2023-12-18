Немецкий оборонный концерн сообщил о заказе ВС ФРГ десятков тысяч снарядов для ВСУ

Немецкие ВС поручили отечественному оборонному концерну Rheinmetall произвести к наступлению 2025-го года десятки тысяч боеприпасов для последующей отправке украинским ВС. Об этом сообщили представители концерна в заявлении, опубликованном на официальном сайте Rheinmetall .

В пресс-релизе сообщается, что ВС ФРГ в очередной раз заказали у концерна боеприпасы в рамках рамочного контракта. Представители сообщили, что стоимость данный заказ должен быть выполнен к 2025 году, и что он принесет компании несколько сотен миллионов евро. Точное количество заказанных для ВСУ боеприпасов не сообщается, но по словам представителей, речь идет о «нескольких десятках тысяч различных снарядов»

Полгода назад концерн и ВС ФРГ подписали рамочное соглашение о поставках сотен тысяч боеприпасов и снарядов до 2029 года. Стоимость данного соглашения составила более миллиарда евро.