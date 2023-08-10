Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффан Котре считает, что конфликт на Украине может довести Германию до войны с Россией. Таким мнением политик поделился в эфире YouTube-канала Deutschland Kurier .

Он заявил, что ситуацию на Украине обостряют поставки оружия от ФРГ. Он также считает, что отношения с РФ необходимо улучшать, а не наоборот.

«Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого, и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы», — сказал Котре.

Он подчеркнул, что западные санкции в отношении России вредят не столько ей, как самой Германии. По словам Контре, разрыв отношений с Москвой приведет к радению престижа Берлина, так как РФ активно поддерживает контакт с развивающимися странами Африки, а также является участником БРИКС.

После начала специальной военной операции на Украине страны Европейского союза и США ввели против России беспрецедентные санкции. Кроме того, западные «партнеры» начали активно поддерживать Киев, выделяя на нужды ВСУ орудие и боеприпасы, в том числе натовского образца.

МИД РФ ранее направил ноту протесту государствам, участвующим в финансировании ВСУ и поставке на территорию Украины орудия, но реакции никакой не последовало.