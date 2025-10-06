Немецкий журналист Патрик Бааб заявил, что западные политики не способны повторить многочасовое выступление Владимира Путина на «Валдае», отметив его выносливость и глубину погружения в вопросы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению немецкого обозревателя Патрика Бааба, выносливость российского лидера во время марафонской сессии на «Валдае» стала вызовом для западноевропейских политиков. Журналист подчеркнул, что не может представить ни одного коллеги Путина с Запада, который был бы способен провести столь длительную и содержательную дискуссию с экспертами.

Бааб обратил внимание на то, что после почти часовой речи российский президент вступил в открытую дискуссию, которая продолжалась около трех часов. В рамках этого диалога были затронуты ключевые темы глобальной политики, включая формирование нового миропорядка и отношения с крупнейшими мировыми державами. Особое впечатление на обозревателя произвела способность Путина детально и уверенно оперировать сложными геополитическими концепциями на протяжении всего мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что философ Дугин сравнил речи Путина и Трампа.