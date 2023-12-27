Немецкий журналист Кристоф Ваннер заявил, что освобождение Вооруженными силами (ВС) РФ города Марьинка в ДНР, дало серьезное преимущество России на юго-западном участке фронта. Таким мнением он поделился в репортаже немецкому телеканалу Welt.

«Им (российской армии. – Прим. ред.) на самом деле удалось взять Марьинку. <…> Это делает путь на западном и юго-западном участке фронта свободнее (для армии России. – Прим. Ред.), – подчеркнул Ваннер.

Он отметил, что российская армия шаг за шагом продвигается и на остальных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Ваннер заявил, что успехи в продвижении ВС РФ видны и на севере.

Западная пресса все чаще пишет о том, что Украина не испытывает преимуществ на поле боя, а результаты контрнаступления оказались провальными. В связи с этим, а также в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, интерес к Киеву постепенно ослабевает.

В понедельник, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путина о полном освобождении Марьинки в ДНР. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что такой шаг позволит ВС России отодвинуть от Донецка боевые подразделения ВСУ.