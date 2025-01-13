Зоран Миланович, занимающий пост президента Хорватии, одержал убедительную победу на выборах. Он будет руководить страной в течение следующих пяти лет. Об этом объявила избирательная комиссия республики после завершения подсчёта голосов.

Напомним, в период своего первого срока на посту президента Миланович неоднократно выражал мнение о том, что НАТО использует Украину в качестве инструмента для ведения войны с Россией. Он выражал несогласие с такой позицией и подчёркивал, что Хорватия не связана обязательствами с НАТО, поэтому не будет поставлять вооружения киевскому режиму и вмешиваться в конфликт Украины с РФ.

«Обработано 99,48 процента голосов. Зоран Миланович — 74,66%, Драган Приморац — 25,34%», — передает данные избиркома Хорватии хорватское издание Dnevnik.

Выборы проходили с 07:00 до 19:00 по московскому времени на более чем 6700 избирательных участках в Хорватии и в 105 местах для голосования в 38 других государствах по всему миру. Всего в выборах приняли участие порядка 3,7 млн избирателей.

29 декабря в Хорватии состоялся первый тур президентских выборов. По информации Государственной избирательной комиссии, явка составила 45,99%. В результате голосования во втором туре оказались Миланович и Приморац.

Ранее сообщалось, что действующий президент Хорватии Миланович провозгласил свою победу на выборах.