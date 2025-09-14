Ненависть как комплимент? Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об «умных людях»
Трамп признался в непопулярности среди умных людей
В ходе одного из публичных выступлений президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление, касающееся восприятия его личности в интеллектуальной среде. Видео с этим моментом было распространено в мессенджере Telegram новостным ресурсом УНИАН.
«Умные люди не любят меня», — заявил политик.
Он также дополнил свою мысль, отметив, что этой категории граждан не импонируют «идеи, которые мы продвигаем». Прозвучавшее утверждение было встречено собравшимися смехом.
