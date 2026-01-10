«Ненужная операция». Дональд Трамп отверг возможность захвата Путина
Трамп отверг гипотетический сценарий задержания Путина
Президент США Дональд Трамп публично отреагировал на гипотетический вопрос о возможности захвата главы российского государства Владимира Путина.
В ходе брифинга для прессы, запись которого доступна на официальном YouTube-канале Белого дома, журналист поинтересовался, рассматривает ли администрация такой вариант действий.
«Я не думаю, что это будет необходимо», — лаконично ответил президент.
Кроме того, американский лидер напомнил о характере своих взаимоотношений с российским коллегой, отметив, что они всегда были позитивными.
Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский заинтересованы в мире.