«Ненужная операция». Дональд Трамп отверг возможность захвата Путина

Президент США Дональд Трамп публично отреагировал на гипотетический вопрос о возможности захвата главы российского государства Владимира Путина.

В ходе брифинга для прессы, запись которого доступна на официальном YouTube-канале Белого дома, журналист поинтересовался, рассматривает ли администрация такой вариант действий.

«Я не думаю, что это будет необходимо», — лаконично ответил президент.

Кроме того, американский лидер напомнил о характере своих взаимоотношений с российским коллегой, отметив, что они всегда были позитивными.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский заинтересованы в мире.