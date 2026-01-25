Logo

«Ни при каких обстоятельствах». Зеленский озвучил свою позицию по территориальному вопросу

Владимир Зеленский подтвердил непримиримую позицию по территориям

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что возвращение контроля над территориями, утраченными в ходе конфликта, является для страны безусловным приоритетом. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

В то же время он отметил, что для достижения результата всем участникам диалога необходимо демонстрировать готовность к взаимным уступкам. Глава государства констатирует положительную динамику в переговорном процессе.

«Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше», — считает Зеленский.

