«Ни при каких обстоятельствах». Зеленский озвучил свою позицию по территориальному вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что возвращение контроля над территориями, утраченными в ходе конфликта, является для страны безусловным приоритетом. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

В то же время он отметил, что для достижения результата всем участникам диалога необходимо демонстрировать готовность к взаимным уступкам. Глава государства констатирует положительную динамику в переговорном процессе.

«Было много проблемных вопросов, но их становится все меньше», — считает Зеленский.

