«Ни в какой форме». Дональд Трамп пообещал не допустить коммунизма в США

На фоне избрания демократического социалиста Зохрана Мамдани на пост мэра Нью-Йорка президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой левой идеологии.

В своем выступлении перед участниками Американского бизнес-форума он прямо пообещал не допустить распространения подобных взглядов на федеральном уровне.

«Пока я президент, США не станут коммунистической страной ни в каком виде и форме. Мы это остановим. Остановим этот бред», — заявил Трамп.

Эта ремарка прозвучала как ответ на победу Мамдани и была воспринята как ключевой тезис его предвыборной риторики, направленной на консолидацию консервативного электората.

Ранее сообщалось о том, что победа Мамдани не угрожает позициям Трампа.