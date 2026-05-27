Москва денонсирует газовое соглашение с Ереваном: письмо уже в МИД Армении

Москва направила Еревану письмо с уведомлением о возможной денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В армянском МИД подтвердили получение документа. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо увязала этот шаг с проевропейским курсом Армении. Об этом сообщает Lenta.ru.

27 мая Министерство иностранных дел Армении сообщило, что в ведомство поступило письмо от российской стороны. Документ передан в министерство территориального управления и инфраструктур. Там его изучат и при необходимости дадут ответ. Суть уведомления: Россия рассматривает возможность денонсации межправительственного соглашения, которое регулирует поставки в Армению газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Это соглашение было подписано еще несколько лет назад и является основой экономического сотрудничества.

Еще накануне Мария Захарова предупредила: если Ереван продолжит демонстративно сближаться с Евросоюзом, Москва будет вынуждена пересмотреть условия газового партнерства. Похоже, предупреждение не было пустым. Теперь официальный Ереван оказался перед выбором: или оставаться в орбите российских энергоресурсов, или делать ставку на дорогой и не всегда доступный европейский газ.

