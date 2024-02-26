Никки Хейли лишилась финансирования после проигрыша Трампу в своем родном штате

Организация «Американцы за процветание» (AFP Action) прекратила финансирование предвыборной кампании кандидата в президенты Никки Хейли после ее проигрыша Дональду Трампу на праймериз в Южной Каролине, сообщает Bloomberg.

В своем родном штате бывший постпред США при ООН набрала на 20% меньше голосов, чем экс-президент.

По данным агентства, AFP Action вложила в предвыборную кампанию Хейли $32 млн. Отмечается, что вряд ли найдется какая-либо еще организация, которая возьмется за финансирование избирательной кампании Хейли.

Трамп признался, что сам не ожидал такой сокрушительной победы в Южной Каролине. Хейли, тем не менее, намерена продолжить борьбу на праймериз в других штатах.

Ранее Никки Хейли раскритиковала американских конгрессменов за бездумную трату денег.