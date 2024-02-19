Никки Хейли, ранее занимавшая пост постоянного представителя Америки при Организации Объединенных Наций, указала на крайне неразумные траты, которые одобряются Конгрессом Соединенных Штатов. Законодатели часто швыряются деньгами подобно нетрезвым морякам. Такую запись она сделал в социальной сети Х.

По мнению Никки Хейли, в тратах, которые одобряются в Конгрессе США, нет никакой системы и разумного к ним подхода. Деньги тратятся совершенно бездумно и без оглядки на то, сколько их вообще осталось в бюджете.

«В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратили деньги как пьяные моряки», - написала экс-постпред при ООН в своем аккаунте.

По ее мнению, Белый дом должен завести бухгалтера, который будет контролировать все траты Конгресса. Сами конгрессмены должны работать непрерывно до тех пор, пока они не утвердят все дополнительные траты на этот финансовый год и не примут соответствующий законопроект.

Ранее немецкие эксперты-экономисты привели общую сумму помощи, которую получила Украина за все время проведения специальной операции. Ей было передано почти четверть триллиона долларов. Половина из этой суммы пошла на военные расходы.