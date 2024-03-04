Никки Хейли одержала первую победу в ходе праймериз

Соперница Дональда Трампа опередила экс-президента США в Вашингтоне и столичном округе Колумбия, набрав 63% голосов против 33%.

В предвыборном штабе Трампа не удивились такому результату и заявили, что Хейли победила в «болоте».

«Никки решительно отвергнута по всей Америке, но лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, который хотят сохранить провальный статус кво, только что провозгласили ее Королевой Болота», — завили в стане экс-президента.

Ранее Дональд Трамп выиграл все предыдущие праймериз, в том числе, в Южной Каролине, родном штате Хейли. 5 марта пройдут праймериз сразу в 15 штатах, и Трамп может гарантировать себе выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

Аналитики отмечают, что Хейли продолжает борьбу в расчете на то, что Трампа могут снять с дистанции из-за проблем с законом.