Публицист Пол Стейган на страницах своего блога Steigan выступил с резкой критикой обсуждаемых в ЕС планов по усилению военного присутствия на Украине.

По мнению автора, участие Норвегии в подобной инициативе будет иметь необратимые последствия и фактически превратит страну в прямую сторону конфликта с Россией.

Журналист подчеркивает, что размещение норвежского воинского контингента откроет прямой путь к эскалации противостояния, поставив национальные интересы под удар. Как отмечается в материале, подобные действия лишаются народной поддержки, поскольку граждане не давали властям мандата на втягивание в непрямой военный конфликт, неся связанные с этим риски для жизней соотечественников.

Кроме того, решение европейских лидеров расценивается как грубое нарушение фундаментальных прав человека, среди которых — право на жизнь, право не быть принужденным к участию в чужой войне и право на мир.

