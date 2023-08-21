Руководство альянса никогда не понимает, когда оно перегибает палку, и поэтому совершает глупые поступки.

Обозреватель издания Павел Подолаи посетовал, что Северо-Атлантический блок не вынес должных уроков после того, как его замыслы потерпели крах в Грузии.

«Ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что наши герои из Североатлантического альянса оставят Украину в покое», - написал он.

Тем не менее, руководство НАТО продолжило выполнять исключительно свои желания. Журналист назвал предводителей блока идиотами, которые не могут спрогнозировать тех последствий, которые наступят за их необдуманными шагами. Альянс неконтролируемо расширялся на восток, и это привело к закономерному ответу со стороны России.