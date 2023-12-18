Новое укрепление НАТО: Финляндия и США закрепили соглашение об оборонном сотрудничестве

У военных США теперь будет доступ к финским военным базам: страны договорились, что окажут друг другу поддержку в обороне. Например, стороны займутся повышением кооперации бойцов и усилением эффективности НАТО. Это предполагает документ Defence Cooperation Agreement, подписанный Энтони Блинкеном и Антти Хяккяненом 18 декабря 2023 года, пишет РБК.

Договоренность также включает в себя стандартные условия по расположению военных частей баз стран-участников Североатлантического альянса.

«Наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», — заявил Блинкен на церемонии подписания документа.

Двухстороннее сотрудничество в США оценили как выгодное и штатам, и Финляндии. Таким образом американские военные смогут находиться на территории страны, граничащей с Россией. По предварительным данным, ВВС США могут разместить свою технику в Лапландии, а финны дополнят этот запас истребителями F-35.