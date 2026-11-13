Штрафы на ₽7,2 млн выписали управляющим организациям Подмосковья за неделю
Управляющие компании Подмосковья за неделю оштрафовали на ₽7,2 млн
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Управляющие компании Подмосковья за неделю оштрафовали более чем на ₽7,2 млн. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За указанный период в регионе рассмотрели 58 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций. В результате по 54 делам рассмотрение завершилось, 3 дела отложили до выяснения необходимых обстоятельств, 1 дело вернули на доработку.
Общая сумма штрафных санкций составила более ₽7,2 млн. По двум делам организациям объявили предупреждение.
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