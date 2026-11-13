В поселке Михнево чествовали Зинаиду Костину — жительницу, которая отметила 80-летие и доказала, что возраст не помеха хорошей физической форме. Ей торжественно вручили золотой знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» 18-й ступени, сообщил REGIONS.

Нормативы, требующие не только силы, но и хорошей координации, жительница Подмосковья выполнила еще год назад. Награда стала логичным результатом ее упорной подготовки.

Для участников программы «Активное долголетие» сдача ГТО давно перестала быть просто спортивным испытанием — это ориентир, помогающий держать себя в форме, сохранять тонус мышц и бодрость духа. Подобные достижения показывают пример стойкости, дисциплины и любви к жизни.

Секрет Зинаиды Андреевны — в регулярных занятиях. Активисты движения тренируются в секции общей физической подготовки при физкультурно-оздоровительном комплексе «Михнево». Под присмотром опытного инструктора пожилые люди постепенно укрепляют здоровье, развивают выносливость и гибкость.

Организаторы программы и товарищи поздравили Зинаиду Андреевну с заслуженной наградой. Своим примером она вновь подтвердила девиз долголетов: главные рекорды еще впереди.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет доля занимающихся спортом в Подмосковье выросла на треть.