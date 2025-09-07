Новый раздел мира? Шокирующее заявление Орбана о судьбе Украины

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, итогом продолжающегося противостояния на Украине станет фактический раздел страны на сферы влияния. Выступая на мероприятии правящей партии «ФИДЕС», политик заявил, что данная перспектива уже осознаётся на международной арене.

Орбан допустил, что в результате конфликта могут быть образованы различные зоны: подконтрольная России, находящаяся в орбите Запада, а также демилитаризованная территория. Таким образом, украинское государство, по его прогнозу, утратит целостность и будет разделено.

Ранее сообщалось о том, что Трамп провел телефонный разговор с Орбаном о вступлении Украины в ЕС.