Новый штамм коронавируса «Эрис» выявили в ЮАР

Новый вариант коронавируса, которому дали название «Эрис», впервые обнаружен в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщил в среду, 16 августа, телеканал SABC со ссылкой на департамент здравоохранения страны.

По его информации, заболевание зафиксировали в провинции Гаутенг, которая расположена на севере республики.

«Национальный департамент здравоохранения подтвердил первый случай заболевания новым вариантом COVID-19 EG.5 или Eris в Южно-Африканской Республике», – следует из сообщения ведомства.

В департаменте призвали жителей немедленно начать вакцинироваться.

В августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках распространения по всему миру нового варианта COVID-19, известного как «Эрис». В организации отметили, что в глобальном масштабе такие риски остаются минимальными.

Первые образцы, содержащие вирус варианта «Эрис», ученые выявили в феврале 2023 года. За полгода частота выявления этого вируса выросла с 6,2 до 11,6%. К симптомам нового штамма COVID-19 относятся головная боль, насморк, чихание, слабость, боль в горле и лихорадка.

Ранее в Роспортребнадзоре сообщили, что в России новый вариант COVID-19 EG.5 «Эрис» пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации есть.