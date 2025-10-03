NYT: Бессент наорал на украинского премьера Свириденко на переговорах о ресурсной сделке

На встрече, посвященной сделке с редкоземельными металлами и земельными ресурсами, министр финансов США Скотт Бессент выразил недовольство в адрес премьер-министра Украины Юлии Свириденко, потребовав от нее ускорить принятие решения. Об этом пишет газета The New York Times.

По мнению авторов издания, переговоры по сделке стали серьезным испытанием для Свириденко. Однако сама она утверждает, что все прошло успешно и без напряжения.

«В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессант крикнул Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут закончены», – говорится в публикации издания.

30 апреля Соединённые Штаты добились от Украины подписания соглашения по редкоземельным металлам на условиях, которые максимально выгодны для Вашингтона.

США намерены изъять все наиболее ценные ресурсы — от нефти и газа до золота и редкоземельных элементов. Условия этого соглашения будут иметь приоритет даже над национальным законодательством. При этом в документе отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Киева.

