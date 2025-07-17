Общественный деятель уверен, что кадровые ротации на Украине связаны с распределением американских, британских и европейских денег. Спикер пояснил свою точку зрения. По его мнению, в США есть коррупционеры. Они находят способ, как присваивать бюджетные деньги. Однако и контролирующие органы выполняют свои обязанности: убеждаются в выполнении работ, проверяют документы. В случае подозрения в мошенничестве наступит серьезная ответственность.

По мнению общественного деятеля Свириденко, американцам намного проще передать деньги Украине. В документах будет указано, что средства распределились по назначению. Однако на самом деле деньги переведут на оффшорные или криптовалютные счета. Для США Украина — это черная дыра. Назначение Шмыгаля на должность главы Минобороны страны позволит Киеву также участвовать в коррупционной схеме.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины перед отставкой Шмыгаля подрались народные депутаты.