«Черная дыра»: эксперт Василец связал отставку Шмыгаля с коррупционной схемой
Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Ранее должность занимал Денис Шмыгаль. Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире авторской программы на радио Sputnik назвал причину кадровых ротаций.
Общественный деятель уверен, что кадровые ротации на Украине связаны с распределением американских, британских и европейских денег. Спикер пояснил свою точку зрения. По его мнению, в США есть коррупционеры. Они находят способ, как присваивать бюджетные деньги. Однако и контролирующие органы выполняют свои обязанности: убеждаются в выполнении работ, проверяют документы. В случае подозрения в мошенничестве наступит серьезная ответственность.
По мнению общественного деятеля Свириденко, американцам намного проще передать деньги Украине. В документах будет указано, что средства распределились по назначению. Однако на самом деле деньги переведут на оффшорные или криптовалютные счета. Для США Украина — это черная дыра. Назначение Шмыгаля на должность главы Минобороны страны позволит Киеву также участвовать в коррупционной схеме.
Ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины перед отставкой Шмыгаля подрались народные депутаты.