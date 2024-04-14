NYT: Иран выпустил по Израилю за сутки более 300 ракет и беспилотников

За ночь Иран выпустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Тель-Авиве.

Отмечается, что за сутки в сторону израильского государства летели 185 БПЛА, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Все они, по информации источника, запускались с территории Ирана, однако есть случаи, когда запуски фиксировались из Йемена и Ирака.

О причастности к запускам ракет и беспилотников сообщило также ливанское движение «Хезболла».

По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, выпущенные иранские снаряды не нанесли значительного ущерба государству. Он отметил, что большая часть дронов и ракет была перехвачена противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow. Хагари добавил, что в уничтожении воздушных целей участвовали и истребители.

Президент США Джозеф Байден сообщил, что все воздушные цели Израиль сбил при содействии Вашингтона.

Иран через посольство Швейцарии уведомил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке «не будут в безопасности», если Вашингтон будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Ранее экс-вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке ускорит поставки помощи для Киева.