Аналитик Расмуссен: обострение ситуации на Ближнем Востоке ускорит поставки помощи для Киева

Обострение ближневосточного конфликта не только не замедлит процесс выделения американским конгрессом военной поддержки для Украины, но может даже ускорить данный процесс. Такое может произойти, если конгрессмены решат одобрить совместный пакет поддержки для Киева и Иерусалима, сообщил бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В данной беседе эксперт выразил уверенность в том, что процесс выделения помощи Украине вскоре будет завершен. Он также указал на то, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке может лишь ускорить данный процесс для того, чтобы Соединенные Штаты могли параллельно поддержать Израиль.

Аналитик также выразил мнение, что действия Ирана знаменуют собой новый виток эскалации конфликта в регионе, спровоцированного Израилем. Расмуссен напомнил про убийство высокопоставленных дипломатов в иранском консульстве, что, по сути, было объявлением войны Тегерану.

Он подчеркнул, что целями БПЛА Ирана в Израиле являются исключительно военные объекты, что делает оправданным действия Тегерана по мнению эксперта. После этого, вопрос заключается лишь в том, усвоит ли Иерусалим свой урок и будут ли Штаты слепо его поддерживать в этом.

Ранее информагентство AFP сообщало о взрывах в израильской столице.