NYT: Си Цзиньпина разозлила критика Запада из-за связей Китая и России

Китайский лидер очень рассерженно отреагировал во время своего визита в Париж на критику его связей с Москвой. Так считают журналисты издания The New York Times.

Эммануэлю Макрону во время общения со своим китайским коллегой не удалось добиться никакого прогресса в вопросе украинского конфликта. Он планировал надавить на Си Цзиньпина по части поддержки России, но ничего из этой идеи не вышло.

«Си Цзиньпин решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией», - указали журналисты в статье.

Китайский лидер также выступил против того, чтобы ответственность за конфликт перекладывалась на третьи страны, и под этим предлогом очернялась их репутация и начиналась холодная война. Авторы статьи считают, что, скорее всего, злость Си Цзиньпина была направлена по большей части в сторону Соединенных Штатов.

Ранее Си Цзиньпин пообещал, что возглавляемая им страна поддержит мирную конференцию, которая займется урегулированием украинского конфликта, только в случае участия в ней и России, и Украины. По его мнению, обе стороны должны находиться в равных условиях.