В ходе совещания, состоявшегося в субботу, 16 августа, по результатам российско-американских переговоров, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе недавних переговоров на Аляске с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом были рассмотрены практически все аспекты сотрудничества.

Поездка на Аляску завершилась продуктивными переговорами с американскими коллегами по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Эти переговоры помогли принять необходимые решения, как отметил Владимир Путин.

«Визит был своевременным и весьма полезным. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Президент также обратил внимание на то, что в ходе встречи участники смогли открыто и детально обсудить свои точки зрения. Российская сторона подчеркнула необходимость устранения основных причин конфликта как ключевого условия для его разрешения.

Администрация США, в свою очередь, продемонстрировала желание как можно скорее остановить боевые действия и перейти к мирным способам разрешения конфликтов, подчеркнул президент России.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.