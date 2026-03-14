Обида за Канаду: шутка Трампа едва не сорвала его визит к королю Великобритании

Отношения между Лондоном и Вашингтоном едва не дали трещину из-за резкой реакции короля Карла III на риторику Дональда Трампа. Как сообщает журнал The Spectator, действующий монарх Великобритании выступил решительно против организации государственного визита американского лидера, причиной чему стали нелестные высказывания последнего в адрес Канады.

По информации издания, позиция Букингемского дворца была непреклонной: там «категорически и постоянно выступали против» приезда Трампа. В качестве компромисса личный секретарь короля предложил иную схему — сначала провести частную встречу, а полноценный государственный визит перенести на 2026 или 2027 год, когда он, возможно, и состоялся бы. Однако данная инициатива была отвергнута офисом премьер-министра Кира Стармера.

Ключевую роль в охлаждении сыграли высказывания Трампа о возможном превращении Канады в «51-й штат США». Для Карла III, который является не только королем Британии, но и главой канадского государства, эти заявления не показались забавными — он «не нашел их смешными». Ситуацию удалось урегулировать благодаря бывшему послу Соединенного Королевства в США Питеру Мандельсону, который довел точку зрения монарха до сведения Белого дома. После этого Трамп, по данным издания, прекратил шутить на тему аннексии Канады.

Ранее сообщалось о том, что король Карл III поддержал следственные действия в отношении своего брата Эндрю.