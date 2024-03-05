Обозреватель The Guardian: НАТО становится все более безрассудным в отношении Украины

Украина начинает терпеть поражение в военном конфликте, и на фоне этого стратегия стран НАТО теряет всякую согласованность, пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

Это подтверждается и перехватом разговора немецких военных о применении дальнобойных ракет против России, и заявлением Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, которое практически никто из союзников Франции не поддержал.

Согласия нет ни между союзниками, ни среди элиты самих стран НАТО. Так, отмечает обозреватель, немецкие генералы, вероятно, хотели бы повоевать, но их сдерживает осторожный канцлер страны Олаф Шольц. В США нет единства по поводу оказания Украине финансовой помощи.

НАТО не удалось обеспечить быструю победу над Россией, и теперь альянс занимается «безрассудной эскалацией локального конфликта в масштабах всего континента».

Что касается санкций Запада в отношении России, то они потерпели грандиозный провал, нарушив в процессе мировую торговую экономику. Если они кому и навредили, то британским потребителям энергии, подчеркивает Дженкинс.

Ранее сообщалось, что Великобритания по-прежнему призывает Германию передать Украине ракеты Taurus, несмотря на утечку переговоров.