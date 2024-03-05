Guardian: Британия призывает ФРГ передать Украине Taurus, несмотря на утечку

Британия призывает ФРГ передать Украине ракеты Taurus, несмотря на случившуюся накануне утечку разговора офицеров немецкого бундесвера об атаке на территорию РФ при помощи данных снарядов. Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на представителя властей Соединенного Королевства.

Как заявил представитель правительства, Британия была первой страной, передавшей дальнобойные ракеты Киеву, и теперь она призывает своих союзников сделать то же самое.

Как заявили изданию источники в Министерстве обороны королевства, утечка была воспринята, как досадная, но не серьезная. Издание также указало на то, что британские власти признали наличие своего малочисленного персонала на Украине еще на прошлой неделе.

Накауне издание FAZ заявило, что утечка данного диалога стала серьезным ударом по репутации Германии среди союзников.