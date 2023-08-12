Обозреватель Витязева объяснила планы Киева уволить глав военкоматов
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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о решении уволить всех начальников областных военкоматов, а на их место назначить участников боевых действий. Причиной было названо взяточничество в военкоматах. Обозреватель Юлия Витязева дала оценку этому намерению украинских властей. Об этом сообщает радио Sputnik.
По ее словам, это является имитацией бурной деятельности.
Витязева подчеркнула, что это свидетельство масштабов коррупции на Украине. Тем не менее маловероятно, что ее удастся побороть.
По ее мнению, провал контрнаступления и очевидные для всех масштабы потерь украинской арии не способствуют появлению желания отправиться на фронт.