Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о решении уволить всех начальников областных военкоматов, а на их место назначить участников боевых действий. Причиной было названо взяточничество в военкоматах. Обозреватель Юлия Витязева дала оценку этому намерению украинских властей. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, это является имитацией бурной деятельности.

Витязева подчеркнула, что это свидетельство масштабов коррупции на Украине. Тем не менее маловероятно, что ее удастся побороть.

По ее мнению, провал контрнаступления и очевидные для всех масштабы потерь украинской арии не способствуют появлению желания отправиться на фронт.