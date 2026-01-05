«Обратно и с прибылью». Трамп заявил о возврате средств, вложенных в Украину, за счет сделки по ресурсам

По словам президента США Дональда Трампа, американские расходы на поддержку Украины могут быть полностью возвращены через сотрудничество в ресурсной сфере. Как передает РИА Новости , политик заявил об этом в интервью журналистам, апеллируя к соглашению с Киевом по редкоземельным металлам.

«Я вернул значительную часть этого назад, потому что мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги», — отметил политик.

Эти комментарии стали продолжением ранней озвученной им на пресс-конференции позиции. Тогда Трамп опроверг тезис об убыточности для США украинского конфликта, пояснив, что Вашингтон, выступая поставщиком вооружений для альянса НАТО, фактически получает от этого доход, поскольку партнеры оплачивают предоставленные боеприпасы.

