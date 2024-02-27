Общественная палата Московской области подписала Соглашения с представителями политических партий

В преддверии выборов Президента России Общественная палата Московской области подписала Соглашения о наблюдении за выборами с представителями региональных отделений политических партий. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной избирательной комиссии.

«Мы очень благодарны Московской областной Думе за такое плотное сотрудничество, поскольку совместное информирование и поддержка наших наблюдателей друг друга во время дней голосования, для нас является принципиально важным условием прозрачности и легитимности выборного процесса», — отметила Первый заместитель председателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева.

Отмечается, что подписание подобного соглашения идет с 2018 года. Руководитель регионального исполкома Московского областного отделения «Единая Россия» Перепелицын Денис подчеркнул, что партия всегда поддерживает подписание документа, так как они считают, что он является одним из основополагающих документов, которые обеспечивают прозрачность выборного процесса.

«Сегодняшнее подписание межпарламентского соглашения, и соглашения с Общественной палатой позволит упрочить позиции, связанные с наблюдением за ходом выборов для того, чтобы ни у кого по итогам этих выборов не возникло вопросов ни к итогам, ни к процедуре проведения», — заявил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Игорь Частюхин.

«Сегодняшнее подписание межпарламентского соглашения, и соглашения с Общественной палатой позволит упрочить позиции, связанные с наблюдением за ходом выборов для того, чтобы ни у кого по итогам этих выборов не возникло вопросов ни к итогам, ни к процедуре проведения», — заявил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду» Игорь Частюхин.