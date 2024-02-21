Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с политическими партиями о наблюдении за выборами

Общественная палата Подмосковья подписала соглашение о взаимодействии с представителями четырех политических партий для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах президента РФ, сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Соглашение предусматривает проведение совместных консультаций, возможность обсуждения инструментов наблюдения, в том числе за ДЭГ, обмен актуальной информацией о ходе избирательного процесса, рассказала первый заместитель председателя Общественной платы Подмосковья Татьяна Дмитриева.

Она напомнила, что с 2018 года Общественная палата Московской области является полноправным субъектом электорального процесса, который законодательно получил право направлять на избирательные участки наблюдателей.

«Мы провели ни одну избирательную кампанию, где независимыми наблюдателями выступили десятки тысяч человек — жителей <…> региона. С ростом числа людей, получивших личный опыт наблюдения, растет и уровень доверия граждан к результатам голосования», — подчеркнула Татьяна Дмитриева.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Перепелицын отметил, что Подмосковье накопило достаточный опыт в подготовке наблюдателей, которые следят за прозрачностью выборного процесса.

Координатор подмосковного отделения ЛДПР Алексей Калтайс, в свою очередь, отметил, что механизм общественного наблюдения постоянно совершенствуется, а секретарь регионального отделения партии «Новые Люди» Лев Закиров указал на необходимость взаимодействия с Общественной палатой Подмосковья по части наблюдения за выборами.

Председатель Совета регионального отделения «Справедливой России — За Правду» Игорь Чистюхин отметил, что от партии нет кандидатов на выборах президента, поскольку данная партия поддерживает действующего лидера.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова и депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова.