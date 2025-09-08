«Очень скоро»: Трамп анонсировал звонок Путину
Трамп планирует поговорить с Путиным в течение нескольких следующих дней
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал общественность о своём намерении провести телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Соответствующее заявление было сделано главой Белого дома в ходе общения с представителями средств массовой информации.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных контактах с российским лидером, Трамп уточнил, что беседа запланирована на очень ближайшее будущее, буквально в течение следующих нескольких дней, сообщает РИА Новости.
До этого Владимир Путин уже упоминал о существующей договорённости с американским коллегой о том, чтобы при возникновении необходимости организовывать рабочие звонки. Российский лидер также акцентировал внимание на том, что Дональд Трамп осведомлён о его постоянной готовности к такому диалогу.
