«Очень скоро»: Трамп анонсировал звонок Путину

Соответствующее заявление было сделано главой Белого дома в ходе общения с представителями средств массовой информации.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных контактах с российским лидером, Трамп уточнил, что беседа запланирована на очень ближайшее будущее, буквально в течение следующих нескольких дней, сообщает РИА Новости.

До этого Владимир Путин уже упоминал о существующей договорённости с американским коллегой о том, чтобы при возникновении необходимости организовывать рабочие звонки. Российский лидер также акцентировал внимание на том, что Дональд Трамп осведомлён о его постоянной готовности к такому диалогу.

Ранее Зеленский рассказал, почему обиделся на Трампа.