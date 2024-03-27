Офис президента Украины объяснил, за что Зеленский выгнал Данилова с должности секретаря СНБО

26 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил с занимаемой должности председателя СНБО Алексея Данилова, назначив на его место экс-шефа Службы внешней страны Александра Литвиненко. Причина отставки Данилова не указывается, однако известно, что его могут назначить послом в Норвегии.

Как завил в беседе с изданием Liga.net советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, увольнение Данилова является якобы самой обычной кадровой ротацией.

«Это обычные кaдровые ротaции. Президент говорит об этом достaточно много, что он будет усиливать комaнду, менять комaнду», — сказал Подоляк.

Собеседник журналистов добавил, что Данилову скоро подберут новое назначение. Возглавит ли он посольство Украины в Норвегии, Подоляк не уточнил.

Ранее руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов обнаружил в отставке Данилова с поста главы СНБО Украины китайский след.