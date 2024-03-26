Обозвал Ли Хуэя, «каким-то Хуи»: Рогов нашел в увольнении экс-главы СНБО Данилова китайский след

Причиной отставки теперь уже бывшего главы украинского СНБО Алексея Данилова со своей должности мог вполне стать разразившийся накануне дипломатический скандал между Украиной и Китаем, считает руководитель запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

20 марта Данилов в беседе с журналистами допустил в адрес спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя нецензурную лексику, назвав последнего дословно «каким-то Хуи».

«Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», — цитирует Рогова РИА Новости.

Собеседник агентства сравнил Данилова с террористом и вымогателем, неплохо зарабатывавшем на санкционных списках.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил с занимаемой должности председателя СНБО Алексея Данилова, назначив на его место экс-шефа Службы внешней страны Александра Литвиненко. Причина отставки Данилова не указывается, однако известно, что его могут назначить послом в Норвегии.