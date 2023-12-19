Офис Зеленского обсудил обороноспособность Украины с Госдепом

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями Госдепа Соединенных Штатов. Об этом глава офиса своих социальных сетях .

В посте Ермак сообщил, что встреча с помощником американского госсекретаря Джеймсом О’Брайеном и заместителем помощника секретаря Кристофером Смитом прошла в украинской столице. Сообщается, что на ней стороны обсудили усиление украинской обороноспособности.

Ермак также рассказал, что выразил благодарность властям Соединенных Штатов за новый пакет помощи и подчеркнул важность роли Государственного департамента в донесении потребностей украинской стороны в палаты американского Конгресса.

Глава офиса президента заявил, что Украина рассчитывает на скорейшую реализацию их с Соединенными Штатами договоренностей.