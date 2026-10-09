Раскрыта возможная судьба основателя пророссийского проекта, задержанного в Черногории

Задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука в Черногории прокомментировали для RT российские военкоры. Дмитрий Стешин не исключил экстрадиции Звинчука в США, а Евгений Поддубный назвал произошедшее охотой на русских. Информацию о задержании также ранее подтвердил премьер-министр республики Милойко Спайич.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в беседе с RT заявил, что основателя «Рыбаря» могут выдать США, поскольку соответствующий запрос уже существует. Он напомнил, что год назад его самого настойчиво пытались выманить в Сербию, но он почувствовал неладное и отказался от поездки. По словам Стешина, санкционные списки розыска у него и у «Рыбаря» вполне сопоставимы.

Собеседник отметил, что Звинчук отправился в бывшую дружественную страну, где, в отличие от России, ситуация изменилась. Стешин предположил, что Звинчук получил рабочее предложение из Черногории и не просчитал риски. Он также подчеркнул: люди с таким медийным весом, ведущие серьезную информационную войну, не должны покидать пределы Российской Федерации — по крайней мере, в ближайшее время.

По мнению военкора, после задержания Звинчука могут использовать непублично — для шантажа или как основу для неких договоренностей. При этом Стешин выразил надежду, что в итоге его освободят и вернут.

Военкор Евгений Поддубный в разговоре с RT назвал задержание Звинчука частью кампании в рамках охоты на русских. Он отметил, что коллективный Запад давно решил: хороших русских не бывает. Звинчука обвиняют в российской пропаганде, поэтому его можно считать узником совести — человеком, гонимым за правду и собственное мнение. Поддубный подчеркнул, что это не первый подобный случай, и выразил уверенность: Россия, как и всегда, не оставит своих граждан в беде.

Говоря о целях провокации, собеседник заявил, что Запад формирует некий обменный фонд. Он добавил, что сейчас гражданин России в западных странах не может чувствовать себя в безопасности — задержать могут любого.

О задержании Звинчука в Черногории стало известно в пятницу, 9 октября. Эту информацию подтвердил премьер-министр республики Милойко Спайич. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале также отметил, что в Европе на всех россиян объявлена охота.

«Рыбарь» — крупнейший российский военно-аналитический Telegram-канал и медиапроект, основанный в 2018 году военным переводчиком Михаилом Звинчуком. Проект известен оперативной аналитикой, детальными картами боевых действий и инфографикой, благодаря чему стал одним из главных источников информации о вооруженных конфликтах для аудитории свыше 1 млн подписчиков. В частности там освещалась и СВО.