Российский Т-80БВМ превратился в ассасина для точных ударов

Модернизированные танки Т-80БВМ в ходе СВО применяют для точного поражения целей на большой дальности. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание обратило внимание на сообщение Минобороны о применении Т-80БВМ для поражения склада и личного состава противника в Сумской области. Расстояние до цели составило девять километров. В публикации напомнили: в годы холодной войны на Западе Т-80 называли танками Ла-Манша. Считалось, что их динамика позволит за двое суток дойти до пролива. После эффектного прыжка с трамплина на выставке в 1993 году Т-80У получил титул «летающего танка».

Усовершенствованный Т-80БВМ, который применяют в новых условиях, издание называет ассасином. Машины оперативно занимают позицию, наносят точный удар и уходят. Спецоперация заставила 46-тонный танк перенять тактику средневековых воинов-одиночек. Ассасины внедрялись в окружение противника, собирали информацию, наносили смертельный удар и бесследно исчезали. Так что теперь Т-80БВМ — не просто танк, а скрытный охотник.

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