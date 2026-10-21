Переговоры Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге говорят о скором уходе Владимира Зеленского с поста президента Украины. Об этом сообщает британский журналист Афшин Раттанси в соцсети.

По его словам, Зеленский должен осознать: времени для его команды и режима почти не осталось. Журналист также считает, что возможность заключить новые соглашения с Россией станет для Дональда Трампа стимулом ускорить завершение конфликта. Встреча в Петербурге может стать поворотной точкой. И если верить Раттанси, последствия для Киева будут серьезными.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о готовности сдать территории.