«Он фашист». Тысячи американцев требуют отставки Трампа

В среду, 5 ноября в столице США состоялась масштабная акция протеста, объединившая около тысячи граждан из различных штатов. Собравшись в центре Вашингтона, они выразили несогласие с политическим курсом действующего президента Дональда Трампа.

Протестная акция, инициированная движениями Action Network и Refuse Fascism, развернулась у подножия монумента Джорджа Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома. Ее приурочили к дате победы Трампа на выборах 8 ноября 2016 года. Несмотря на то, что правоохранительные органы перекрыли ряд прилегающих улиц, их действия не вышли за рамки обеспечения порядка.

В своем обращении к сторонникам организаторы призвали положить начало «крупнейшему ненасильственному движению» в истории Соединенных Штатов.

«Мы не можем ждать следующих сфальсифицированных выборов», — подчеркнули они в заявлении, распространенном среди участников митинга.

Как заявила агентству РИА Новости лидер Refuse Fascism Сэм Голдман, акции протеста будут продолжаться, пока Трамп остается в Белом доме.

«Мы не можем ждать и жить с этим. Нам нужно, чтобы Трамп ушел», — пояснила Голдман.

Лейтмотивом митинга стал лозунг «Трамп должен уйти», который был написан на многочисленных плакатах. Одним из его активных сторонников стал Джордж Стивенс, специально приехавший на акцию с супругой из Бостона.

«Мы хотим, чтобы этот президент ушел. Он фашист, который собирается разрушить будущее нашей страны», — заявил он.

Многие участники использовали для выражения своей позиции креативные средства. Например, две женщины в костюмах динозавров демонстрировали плакат со словами: «Сделаем проект 2025 вымершим. Услышьте наш рёв». Как и другие протестующие, они также держали таблички с надписью No Kings.

Еще один участник, представившийся Майклом из Айовы, прибыл в Вашингтон в костюме гигантской пчелы. В беседе с корреспондентом издания он высказал убеждение, что последние десять месяцев Трамп игнорирует американские институты.

«Это плохо для страны. Это нарушение конституции. Никто не хочет этого. И сама история говорит нам, что мы этого не хотим», — констатировал он.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп пообещал не допустить коммунизма в США.