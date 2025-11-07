По мнению журналиста Кристофа Ваннера, Владимир Зеленский в условиях череды военных неудач ВСУ может принять радикальные решения, чтобы удержаться у власти. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Die Welt .

Журналист полагает, что украинский лидер осознает угрозу падения собственного рейтинга и вынужден идти на непопулярные шаги.

«Зеленскому придется столкнуться с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла. Он просто теряет здесь позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного», — отметил Ваннер.

Эта логика, по словам корреспондента, может подтолкнуть руководство Украины к авантюрным шагам на фронте. Одним из таких сценариев журналист назвал подготовку нового масштабного контрнаступления.

«Есть также слух, что Зеленский может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы, что также нельзя исключать, потому что для него эта власть имеет куда большое значение, чем жизни людей», — пояснил Кристоф Ваннер, подчеркнув, что сохранение политического режима может быть поставлено выше цены человеческих жизней.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пообещал ввести новые санкции против работающих в России украинцев.