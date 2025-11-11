«Он вводит в заблуждение». Итальянское издание обвинило Зеленского во лжи о продолжении поставок оружия

Итальянский портал L’antidiplomatico, ссылаясь на внутренние оценки Госдепартамента, сообщает о заморозке экспорта американского вооружения союзникам по НАТО на сумму свыше пяти миллиардов долларов, что напрямую затрагивает и поставки для Украины.

«Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен», — отмечает издание.

При этом издание обращает внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который, по его данным, еще в октябре утверждал, что правительственный кризис в США не является препятствием для военной помощи Киеву. Таким образом, итальянские журналисты ставят под сомнение достоверность слов украинского лидера.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сменил модель финансирования военной помощи для Украины.