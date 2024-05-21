Организация объединенных наций продолжит и дальше считать Владимира Зеленского президентом Украины в условиях того, что формально его полномочия на посту главы государства истекли в понедельник, 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, согласно действующей конституции Украины, 31 марта 2024 года в стане должны были выборы президента, а 20 мая инаугурация новоизбранного главы государства. Однако Владимир Зеленский в одностороннем порядке отменил плебисцит, сославшись на якобы действующее военное положение и заявив, что это сейчас не ко времени. Таким образом, произошла самая настоящая узурпация власти.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал Джаррик.

Ранее сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что с 21 мая Владимир Зеленский больше не является президентом Украины и его скоро ждет народный трибунал Донбасса.