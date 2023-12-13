Оппозиция японскому правительству захотела объявить недоверие действующему кабинету министров

Проект резолюции о недоверии был внесен в парламент Японии, и он будет рассмотрен депутатами.

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия постоянно впутывается в различные скандалы, поэтому ей не стоит доверять такое важное дело, как формирование правительства. Так считает Кэнта Идзуми, руководитель партии конституционных демократов.

«В ЛДП подозрения о теневых деньгах стали хроническими, она неспособна сформировать новое правительство», - заявил он.

Его слова привело агентство Киодо. Парламенту теперь придется рассмотреть эту резолюцию. В случае ее одобрения, премьер-министру придется полностью распустить свой кабинет министров. Вторым вариантом станет роспуск самого парламента, и назначении в него новых выборов. Эксперты уже предсказали, что вотум недоверия не наберет нужного числа голосов, поскольку большинство депутатов принадлежат к правящей партии.