Оппозиционная эстонская партия захотела полностью закрыть границу с Россией

В Эстонии инициирован законопроект о полном закрытии эстоно-российской границы. Его внесла партия Isamaa, об этом рассказала телерадиокомпания ERR.

Глава партии Isamaa выступил с предложением, чтобы эстонский парламент предложил правительству полностью закрыть границу с РФ.

«Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц», — указали журналисты.

Рейнсалу также обвинил Россию в том, что она повредила кабель на дне Балтийского моря. Это было сделано якобы для провокации. Никаких доказательств своим словам он приводить не стал, а просто заявил, что в таких условиях надо перекрыть границу между двумя странами. По его мнению, у силовиков и правительства для этого есть все основания, а также технические возможности.

Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на въезд на свою территорию в отношении Минны-Лийны Линд, которая занимает должность вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии. Это было сделано в ответ на ее усилия по лишению российского дипломата Марии Захаровой визы ЕС.