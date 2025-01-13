Россия запретила въезд на свою территорию эстонского вице-канцлера Линд

РФ ввела запрет на въезд на свою территорию в отношении Минны-Лийны Линд, которая занимает должность вице-канцлера по глобальным вопросам МИД Эстонии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Данный запрет на въезд в Россию Линд был назван «приветом Талинну» после того, как эстонское правительство настояло на аннулировании европейской визы Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ. За счет этого дипломат не смогла принять участие в совещании глав внешнеполитических ведомств государств, которые входят в ОБСЕ.

«Вице-канцлер по глобальным вопросам МИД Эстонии Минна-Лийна Линд, известная своей системной русофобией, внесена в перечень лиц, которым запрещен въезд в Россию», — указали журналистам.

Ранее власти Эстонии заявили о том, что добиваются ротации кораблей НАТО в акватории Балтийского моря. Якобы такой шаг поможет обеспечить безопасность региональной подводной инфраструктуры. Вдобавок, военно-морским силам этой страны захотели дать возможность действовать в пределах экономических вод этой страны.