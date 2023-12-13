Орбан пообещал не дать стартовать переговорам о приеме Украины в Евросоюз

По словам венгерского премьер-министра, он будет настаивать на том, что Украине рано говорить о вступлении в политическое объединение.

Правительство Венгрии не позволит начать переговоры на данную тему, об этом Виктор Орбан сообщил в своем интервью порталу Mandiner. Он считает старт подобного обсуждения большой ошибкой, которую его страна будет предотвращать, даже если окажется в одиночестве.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать», - подчеркнул он.

Такая ошибка, по его мнению, делается Брюсселем из-за ряда политических причин. Будапешт же считает, что заводить подобные разговоры пока рано. На данный момент Украина совершенно не готова к ним.