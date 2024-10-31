В преддверии президентских выборов в США одному из претендентов на пост главы Белого дома, Дональду Трампу, позвонил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он пожелал ему удачи. Об этом политик сообщил в социальной сети Х.

Орбан отметил в своем аккаунте, что у него совсем недавно состоялся разговор по телефону с Трампом.

«Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней», — указал венгерский лидер.

Он также предложил всем скрестить пальцы для удачи этого кандидата в главы Соединенных Штатов.

Ранее сенатор Пушков заявил, что Дональду Трампу постараются не дать выиграть выборы. Демократическая партия во главе с Харрис прибегнет к грубой фальсификации, чтобы снова отобрать победу у претендента.