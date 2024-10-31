По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, «глубинное государство» планирует украсть выборы американского лидера. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что также телекомпания ABC по ошибке выдала в эфир уже смонтированный сюжет, в котором сообщается, что Харрис якобы «победила» на выборах в основных колеблющихся штатах с разрывом в 5%. В сюжете ей приписаны 52% голосов, а ее оппоненту - Трампу — 47%

По мнению сенатора, указанная цифра апробирована «глубинным государством», которое и планирует, как четыре года назад, украсть выборы путем массированной, грубой, неприкрытой фальсификации.

Ранее он заявил, что что вице-президент США Камала Харрис постоянно лжет.